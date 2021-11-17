Video Yaşam Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video
Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video

Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video

17.11.2021 | 14:21

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Bursa’da yolcu minibüsü ile ticari aracın karıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

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İznik Bursa yolu DSİ tesisleri önünde seyir halinde olan minibüs, park halinde iken hareket etmek için yola doğru çıkan ticarî araca çarparak savruldu. Yolda dönmeye başlayan servis minibüsü bir süre sonra yol kenarına devrilerek durabildi. DSİ tesislerinde çalışan işçilerin hemen yardıma koştuğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Serviste bulunan 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşanan kaza ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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