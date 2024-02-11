Video Yaşam Bursa'da seyir halindeki cip alev alev yandı | Video
Bursa'da seyir halindeki cip alev alev yandı | Video

Bursa'da seyir halindeki cip alev alev yandı | Video

11.02.2024 | 09:54

Bursa'da seyir halindeyken motoru tutuşan cip, kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi istikametinden, Acemler Mahallesi yönüne seyir halinde olan cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bu sırada, sürücü durdurduğu cipi terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipteki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası cip kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(

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