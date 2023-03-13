Video Yaşam Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video
Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video

Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video

13.03.2023 | 09:34

Bursa’da seyir halindeki şehir içi halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Dİkkaldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan halk otobüsü arıza yaptı. Araçtan koku geldiğini fark eden otobüs şoförü yolcuları otobüsten tahliye ederken, iddiaya göre motor kısmından çıkan dumanlar, rüzgarın da etkisiyle tüm otobüsü sardı. Bunun üzerine otobüsün sürücüsü aracı sağa çektikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızlı müdahale sonucu alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası otobüsün arka kısmı kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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