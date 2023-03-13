Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video
Bursa’da seyir halindeki şehir içi halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye kısa sürede ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızlı müdahale sonucu alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası otobüsün arka kısmı kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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