Bursa’da şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar göle döndü | Video 08.07.2023 | 13:45 Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisi arttıran yağış sebebiyle İznik ilçesindeki bazı dereler taştı. Suların kapladığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Derelerden akamayan sular, evlerin bahçesinden ve caddelerden aktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan yağış hem şehir merkezinde hem de ilçelerde etkili oldu. İznik Boyalıca Mahallesi'nde yağış sebebiyle taşan Ala Deresi, Sahil Caddesine döküldü. Sel sularıyla birlikte taşınan moloz ve taşlar caddeye çıkarken, trafikteki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ikametlerde ise maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için çalışma başlattı. Derelerin taşması sebebiyle, bazı evlerin bahçeleri de sularla doldu.