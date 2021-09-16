Video Yaşam Bursa'da silahı başına dayayıp böyle direndi | Video

Bursa'da silahı başına dayayıp böyle direndi | Video

Bursa'da silahı başına dayayıp böyle direndi | Video
16.09.2021 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Bağcılar’da para çalan hırsıza dayak kamerada 03:08
İstanbul Bağcılar'da para çalan hırsıza dayak kamerada 16.09.2021 | 11:12
Çocuk kavgası büyüklerin kavgasına dönüştü! Dehşete düşüren anlar kamerada | Video 02:08
Çocuk kavgası büyüklerin kavgasına dönüştü! Dehşete düşüren anlar kamerada | Video 16.09.2021 | 11:05
Müge Anlı canlı yayın izle: 16 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay... Canlı yayında aradı! 18:36
Müge Anlı canlı yayın izle: 16 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay... Canlı yayında aradı! 16.09.2021 | 11:02
İstanbul Bakırköy’de sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası satın alan Nijeryalı yakalandı 00:33
İstanbul Bakırköy'de sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası satın alan Nijeryalı yakalandı 16.09.2021 | 10:41
İstanbul esenyurt’ta müşteri gibi girdiği mağazadan cep telefonu çaldı 00:33
İstanbul esenyurt'ta müşteri gibi girdiği mağazadan cep telefonu çaldı 16.09.2021 | 10:24
Adana’da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar kamerada | Video 00:59
Adana'da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar kamerada | Video 16.09.2021 | 10:37
Bursa’da dalgın taksici yürekleri ağza getirdi | Video 00:31
Bursa'da dalgın taksici yürekleri ağza getirdi | Video 16.09.2021 | 10:37
Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada | Video 02:57
Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada | Video 16.09.2021 | 10:22
Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada | Video 01:42
Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada | Video 16.09.2021 | 10:22
Arkadaşını öldürdü, gözyaşları içinde adliyeye gitti | Video 01:10
Arkadaşını öldürdü, gözyaşları içinde adliyeye gitti | Video 16.09.2021 | 10:14
Bursa’da asker ve düğün konvoyunda caddeleri birbirine kattılar | Video 02:52
Bursa'da asker ve düğün konvoyunda caddeleri birbirine kattılar | Video 16.09.2021 | 10:02
Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi | Video 03:01
Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi | Video 16.09.2021 | 10:02
Bursa’da silahı başına dayayıp böyle direndi | Video 01:02
Bursa'da silahı başına dayayıp böyle direndi | Video 16.09.2021 | 09:49
İstanbul Esenler’de boru patlayınca yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı 03:28
İstanbul Esenler'de boru patlayınca yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı 16.09.2021 | 09:07
İstanbul Beykoz’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05:11
İstanbul Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 16.09.2021 | 09:39
Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçuruma yuvarlandı 01:28
Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçuruma yuvarlandı 16.09.2021 | 09:07
Üzerinde Geçersizdir yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası aldı | Video 00:43
Üzerinde "Geçersizdir" yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası aldı | Video 16.09.2021 | 09:24
Sakarya’da denizde çıkan hortum panik oluşturdu | Video 01:48
Sakarya'da denizde çıkan hortum panik oluşturdu | Video 16.09.2021 | 09:16
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı | Video 00:42
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı | Video 16.09.2021 | 09:16
Piknik alanında bacağından vuruldu | Video 01:39
Piknik alanında bacağından vuruldu | Video 16.09.2021 | 09:12

Bursa'da bekçileri görünce kaçmaya çalışan bir kişi; yakalanacağını anlayınca başına silah dayayarak ekiplere direndi. Bekçilerin yaklaşık yarım saatlik çabaları sonucu silahı bırakarak teslim olan adam gözaltına alındı. Şüphelinin ruhsatsız tabancasını teslim etmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 yaşındaki Raşit A.'yı durdurmak istedi. Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.Bölgeye takviye ekip isteyen bekçiler şüphelinin peşine düştü. Raşit A., yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Veysel Karani Mahallesi, Levent Sokak'ta sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Raşit A. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak teslim olmamak için direndi.Polis ve sağlık ekiplerinden destek isteyen bekçiler sokağa giriş ve çıkışları kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.Şüpheli Raşit A. bekçilerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Raşit A.'nın ilk ifadesinde, ruhsatsız tabancasını teslim etmek istemediği için kaçtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA