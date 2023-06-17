Bursa'da şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 17.06.2023 | 09:05 Bursa’da meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin şehir ve ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.