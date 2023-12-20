Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oluyordu | Video
Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren bir otomobil faciaya neden oluyordu. Ani şerit değişikliği yapan otomobil, orta şeritteki kamyonetin önüne kırdı. Direksiyona güçlükle hakim olan kamyonet sürücüsü faciayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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