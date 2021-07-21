Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video
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Bursa'da baba ve oğul koyunu kesim alanına götürmek için motosiklet üzerinde götürdü.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette 2 kişinin aralarına aldığı koyunu görenler gözlerine inanamadı. Baba ve oğulun hayvan pazarından aldıkları hayvanı motosikletle kesim alanına götürmesi gülüşmelere sebep oldu. Kameralara yansıyan görüntüde baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı. Neyse ki hayvanın sakinliği bir kazaya sebebiyet vermeden yolculuk tamamlandı.