Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı. Yılan, site sakinleri tarafından tarlaya götürülerek bırakıldı.

Olay, dün İnegöl ilçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce çığlık atmaya başladı. Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı. Olayı anlatan Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.