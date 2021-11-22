Bursa'da sokak ortasında kavgası kamerada | Video

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Bursa'da bir grup genç aralarında önce tartışmaya başladı. Daha sonra birbirlerine acımasız vurarak kavga ettiler. Bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler mahallesi üzerinde meydana geldi. Toplanan yaklaşık 30 kişilik genç grup henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımadan vuran gençleri gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gençleri bölgeden uzaklaştırdı.