Video Yaşam Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video
Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video

Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video

28.04.2022 | 11:29

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Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

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Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor .
Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

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