Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video

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Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.