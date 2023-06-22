Bursa'da son zamanların en büyük narkotik operasyonu: Dronlar tespit etti, narko polisler çatılarda tek tek böyle yakaladı | Video
Bursa'da narkotik polisi son 5 yılın en büyük ve detaylı uyuşturucu operasyonuna imza attı. Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonlarda polisten kaçmak için çatıdan çatıya atlayan tacirler dronlu polisler tarafından görüntülenip tek tek yakalandı. O anlar kameralara yansıdı. Şafak vakti kapıların koç başlarıyla kırıldığı operasyonda 84 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan sorgusu tamamlanan 19 kişi tutuklanırken, 65'i ise yarın adliyeye sevk edilecek. Son operasyonlarla Bursa'da uyuşturucu satıcıları bitme noktasına geldi.
Sabah saatlerinde kapıları koç başları ile kırılan şüphelilerin bazıları özel harekat polislerini karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırırken; bazıları çatılara çıkıp kaçmaya çalıştı. Devreye giren dronlu polisler tarafından tek tek görüntülenip koordinat bilgileri verilen torbacılar yer ekipleri tarafından kıskıvrak gözaltına alındılar.
Şüpheli şahısların ev araba ve üstlerinde 15 ayrı narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 4 kilo 700 gram Metamfetamin, 3 kilo 800 gram Esrar, 2 kilo 400 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 250 adet uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 70 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 5 adet kartuş, 10 adet hassas terazi bin TL ele geçirildi.
Bursa ve diğer 4 ilde gözaltına alınan 84 şüpheli Bursa Narkotik ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Daha önce sorgusu tamamlanıp adliye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken gözaltı süreleri devam eden 65'inin ise iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlarından yarın adliye ye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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