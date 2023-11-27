Bursa’da su samuru kediyi böyle kovaladı | Video 27.11.2023 | 09:53 Bursa’da şiddetli fırtına sonrası su samurları ortaya çıktı. İskelede gördüğü kediyi kovalayan su samuru, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gemlik ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan su samurları şiddetli fırtına sonrası sığınacak yer aradı. İskelede yiyecek ararken görüntülenen su samuru, daha sonra iskelede yanına yaklaşan kediyi kovaladı. Kedinin karşılık vermesiyle kovalamaca başlarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.