Video Yaşam Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada

Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada

Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada
22.06.2021 | 13:57

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü otomobiliyle yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre aracın önünde sürüklenip can havli ile ayağa kalkarak kaçmaya çalışan köpek aracın altında kalmaktan kurtulamadı. Sürücü aracı ile hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, yaralı köpek olay yerinde dakikalarca can çekişti.

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Olay dün akşam saat 22:45 sıralarında Gemlik Zeytin Hali yakınlarında meydana geldi. Gecenin karanlığında plakası alınamayan bir otomobille yol ortasında yatan köpeğe doğru ilerleyen sürücü önce yavaşladı. Sürücü köpek ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı sırada durmayıp köpeğe çarptı. Aracın önünde bir süre sürüklenen köpek, kaçmaya çalışsa da aracın altında kalmaktan kurtulamadı.


Köpeğe önce çarpan sonra altında sürükleyen sürücü hiç birşey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepki topladı. Ağır yaralanan köpek ise barınakta tedavi altına alındı.

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