Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Bursa'da tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı | Video 19.11.2021 | 13:40
03:04
Sonbaharın doğaya yansıyan tonları mest etti 19.11.2021 | 12:02
00:57
04:38
04:10
Tokat'ta ayı saldırısından güreşerek kurtuldu | Video 19.11.2021 | 11:51
02:20
06:04
At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video 19.11.2021 | 10:58
04:55
Esenyurt'ta eşiyle tartıştı... Öfkelenince arabasını parçaladı! | Video 19.11.2021 | 10:59
01:16
Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı | Video 19.11.2021 | 11:01
05:19
Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini bile fareyle paylaşıyor 19.11.2021 | 10:37
03:54
01:09
Son dakika: 9 ilçede 9 adrese şok baskın! DEAŞ'a operasyon 19.11.2021 | 10:44
02:37
Çocukların "zil oyunu" kanlı bitti | Video 19.11.2021 | 10:36
00:49
Gaziosmanpaşa'da motosikletli kuryelerin çarpıştığı kaza kamerada | Video 19.11.2021 | 10:16
00:57
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü 19.11.2021 | 10:21
01:56
Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video 19.11.2021 | 10:16
02:29
02:13
04:11
Bursa’nın UNESCO dünya mirası listesinde yer alan en önemli alanlarından olan tarihî çarşı ve hanlar bölgesini çevreleyen binalardan birinin daha yıkımı tamamlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesinde yıkım çalışmaları ara vermeden sürüyor. Geçen yıl ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası ve Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran dükkanların da aralarında olduğu 29 binanın yıkımı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi yıkım çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.
YIKILAN BİNA SAYISI 31
Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından bütün ihtişamıyla ortayla çıkmaya başlarken, yine ana caddeye cepheli yaklaşık 150 metrekare alan üzerindeki 6 katlı bir binanın daha yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı. Son çalışma ile birlikte yıkılan bina sayısı 31'e ulaştı. Elde edilen alan ise 4 bin metrekareyi aştı. Alanda yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kamulaştırması tamamlanan binalar da sırasıyla yıkılacak.
Daha önce yapılan yıkımları yerinde inceleyen ve binaların ne kadar çürük olduğunu kendisinin de gördüğünü hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihî kimliğini gün yüzüne çıkarmak için ara vermeden çalıştıklarını söyledi.