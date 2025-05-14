Bursa’da tarihi eser operasyonu: Osmanlı dönemine ait kağıt paralar ele geçirildi | Video
Bursa’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda paha biçilmez operasyona imza atan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 yaşındaki iş adamının adresine yaptığı baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 122'si altın 1009 adet sikke, 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.
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