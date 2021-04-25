Video Yaşam Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi | Video

Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi | Video

Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi | Video
25.04.2021 | 19:16

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Bursa’nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlar madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ancak tarihi İznik surları tahrip oldu.

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