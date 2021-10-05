Bursa'da tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle böyle ateş açtı | Video

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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi pompalı tüfekle husumetlilerini kovalayarak ateş etti. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi. Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi. O ânlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.