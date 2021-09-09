Bursa'da tekme tokat müşteri kavgası kamerada | Video

Bursa’da yabancı uyruklu 2 kişi arasında tekme ve tokatlı kavga çıktı. Müşteri kapma yüzünden birbirlerine acımasızca vuran Suriyeliler güçlükle ayırıldı. Bursa'da suça karışan Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu vatandaşların sınır dışı edildiği, toplum güvenliğini bozan kişiler hakkında Savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli iki esnaf arasında müşteri kapma yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler tokatlar atılırken, görenler ayırmak için yanlarına gitti. Vatandaşların bazıları cep telefon kameralarıyla kayıt alırken bazıları da ayırmaya çalıştılar. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.