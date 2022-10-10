Bursa'da tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video

Bursa'da 2 taraf arasında çıkan tekme ve tokatlı kavga cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Çevredekiler hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Taraflar bir süre birbirlerine vururken çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekibi birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.