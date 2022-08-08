Bursa'da ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı | Video

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Bursa’da bir otomobil sürücüsü İzmir yolunda gece yarısı ters yönde kilometrelerce seyir etti. Ölüme davetiye çıkaran sürücüyü diğer araç sürücüleri selektör yaparak ikaz etti. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücüyü jandarma ekipleri kontrol noktasında yakaladı.
Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler klakson çalarak ikaz yapmayı da ihmal etmedi.