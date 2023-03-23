Bursa'da ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle tehlikeye attı | Video
Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters yönde seyir etmeye çalıştı. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.
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