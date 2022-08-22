Bursa’da ters yönden ilerleyen otomobil sürücüsü ölüme meydan okudu | Video

Bursa’da bir sürücü ölüme meydan okuyarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, ters şeride girerek süratli bir şekilde seyretti. Ölüme meydan okuyan sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.