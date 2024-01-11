Video Yaşam Bursa'da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video
Bursa'da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video

Bursa'da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video

11.01.2024 | 12:46

Bursa İnegöl'de TIR sürücülerin sollama yarışı faciaya yol açıyordu. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 TIR, sürücüsü sollama yarışına girdi. Kar yağışı nedeniyle araçlardan birinin dorsesi kaydı. Kaza sürücünün dikkati üzerine engellendi. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.
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