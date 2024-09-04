Video Yaşam Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video
Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video

Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video

04.09.2024 | 11:48

Karacabey-Bursa Yolu üzerinde bir tır, tomruk yüklü başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri sürücü hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah 09.00 sıralarında Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önünde seyreden tomruk yüklü başka bir tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle, tomruk yüklü tıra çarpan tırın, çekici kısmı çıkarak 20 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazaya karışan tırın sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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