Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video
Karacabey-Bursa Yolu üzerinde bir tır, tomruk yüklü başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri sürücü hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazaya karışan tırın sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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