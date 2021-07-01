Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı | Video
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Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darp edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar kameralara yansıdı.