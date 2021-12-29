Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kamerada | Video

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Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'dan Mudanya'ya giden bir grup genç motorcu canlarını tehlikeye atarak ilerlediler. Koruyucu ekipman ve kaskları olmayan motorcu gençler zaman zaman birbirlerine el uzatarak tutmaya çalışırken, zaman zaman da sol şeride geçerek hız yaptılar.
Diğer görüntülerde ise, el yapımı elektrikli bir oyuncak arabayla trafiğe çıkan ve zaman zaman zikzak çizerek seyreden gencin tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.
Bir başka görüntüde ise patenli genç araçların arasından giderek canını tehlikeye atarak ilerledi. Çılgın genç bir süre sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.