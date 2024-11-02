Bursa'da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada
Bursa'da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağıza getirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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