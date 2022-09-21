Bursa'da tüp bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu | Video

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Bursa'da tek katlı ahşap evde mutfak tüpü bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu. Evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının kaldığı evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı. Patlamanın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin teslim olduğu gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.
Ortalığı savaş alanına çeviren yangında yaşlı kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.