Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada | Video
Bursa’da polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden şüpheliyi adım adım takip etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen opersayonda; 75 Kök Hint Keneviri, 20 Gram Skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış Skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
01:05
00:21
05:50
SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 03.04.2024 | 11:09
05:39
01:18
00:45
9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı | Video 03.04.2024 | 10:14
00:12
32 suçtan aranıyordu, turizm polisi yakaladı | Video 03.04.2024 | 10:26
03:13
01:46
Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada | Video 03.04.2024 | 10:11
00:10
Avcılar'da yol tartışmasında İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada | Video 03.04.2024 | 10:02
00:42
Erzincan’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı | Video 03.04.2024 | 09:06
02:08
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri belirlendi | Video 03.04.2024 | 08:54
03:20
01:19
Alaca’da 700 saman balyası alev alev yandı | Video 03.04.2024 | 08:37
00:22
Maltepe'de seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi | Video 03.04.2024 | 08:37
04:00
03:20
Uzun namlulu silahlarla otele saldırdılar, metrobüsü vurdular | Video 03.04.2024 | 06:05
00:38