Video Yaşam Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada | Video
Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada | Video

Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada | Video

03.04.2024 | 10:11

Bursa’da polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden şüpheliyi adım adım takip etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen opersayonda; 75 Kök Hint Keneviri, 20 Gram Skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış Skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan İ.K'yı adım adım takip etti. Şüphelinin bulundu evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit eden ekipler, Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler şafak vakti düzenlenen operasyonda, 75 Kök Hint Keneviri, 20 Gram Skunk, 175 Gram kurutulmaya bırakılmış Skunk ve 2 Adet Hassas Terazi ele geçirilirken, şüpheli ise kıskıvrak yakalandı. Öte yandan şüphelinin evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirdiği görüldü. Nefes kesen operasyon kameraya yansırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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