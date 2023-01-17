Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video
Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu madde bulunduran şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyon sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 23.48 gram esrar ele geçirdi.
Polis ekiplerince iş yerinde yakalanan ve 12 suç kaydı bulunan S.Y. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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