Bursa'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı | Video

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Bursa'da bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.T. ve C.Ç isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak bulundurmaktan, M.İ. adlı sahış hakkında ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.