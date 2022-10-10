Bursa'da uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı | Video

Bursa'da bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Yıldırım İlçesi Sinandede Mahallesi, Çavdar çıkmazında bulunan bir ikamete yapılan baskın sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise, 92 adet yeşil reçeteye tabi hap, 69 adet captagon hap, 9 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen bin 620 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan M.T. ve C.Ç isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak bulundurmaktan, M.İ. adlı sahış hakkında ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.