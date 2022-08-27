Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı | Video

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Bursa'da kendine motokurye süsü vererek balkondan aşağı sarkıtılan poşete uyuşturucu koyan ve müşterilerine bu şekilde uyuşturucu maddeyi götüren şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 10 kilo 565 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ele geçirilen silahın başkasının olduğunu söylemesi üzerine silah sahibi iddia edilen kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.