Video Yaşam Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

30.04.2025 | 09:30

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekât, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA’lar ve 100 ekiple toplam 600 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde, uyarıcı madde ve silah ele geçirilirken, 41 şüpheli ise baskında yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekât, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA'lar ve 100 ekiple toplam 600 personel katıldı. Şafak vakti yürütülen operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Ekiplerin eş zamanlı baskın yaptığı adreslerde, 2 kilo 700 gram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza, 35 gram sentetik kannabinoid madde 41 şüpheliyle birlikte yakalandı. Ayrıca operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mecidiyeköy’de otobüsün önünü kesmişti, yaşadıklarını anlattı: Epilepsi hastasıyım, hastaneye gitmem gerekiyordu | Video 03:34
Mecidiyeköy'de otobüsün önünü kesmişti, yaşadıklarını anlattı: "Epilepsi hastasıyım, hastaneye gitmem gerekiyordu" | Video 30.04.2025 | 09:34
Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:47
Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 30.04.2025 | 09:30
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı | Video 00:52
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2025 | 09:30
VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video 02:42
VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video 30.04.2025 | 08:49
Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 01:31
Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 30.04.2025 | 08:49
Ankara’da vahşet! Sahiplendiği köpekleri evde parçalayıp öldüren doktor tutuklandı | Video 03:02
Ankara'da vahşet! Sahiplendiği köpekleri evde parçalayıp öldüren doktor tutuklandı | Video 30.04.2025 | 08:44
Sancaktepe’de fabrika yangını | Video 03:24
Sancaktepe’de fabrika yangını | Video 30.04.2025 | 08:26
Batman’da E-Sınav’da kopya düzeneği operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:28
Batman’da E-Sınav’da kopya düzeneği operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 16:29
Eşini otobüste unuttu; yaşadığı panik gülümsetti | Video 06:04
Eşini otobüste unuttu; yaşadığı panik gülümsetti | Video 29.04.2025 | 15:28
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video 02:27
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video 29.04.2025 | 15:12
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nden KKTC’de selamlama uçuşu | Video 01:07
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu | Video 29.04.2025 | 15:12
Valinin yeğeniyim diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 02:17
"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 29.04.2025 | 15:07
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video 02:06
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video 29.04.2025 | 14:59
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 02:58
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 14:46
Anneye, kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün hapis | Video 09:37
Anneye, kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün hapis | Video 29.04.2025 | 14:26
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 00:31
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 29.04.2025 | 14:16
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 01:21
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 14:14
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:57
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 00:43
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 13:43
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY