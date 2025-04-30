Bursa’da uyuşturucuya darbe: 41 şüpheli yakalandı, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekât, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA’lar ve 100 ekiple toplam 600 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde, uyarıcı madde ve silah ele geçirilirken, 41 şüpheli ise baskında yakalandı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.
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