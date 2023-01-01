Bursa’da uzun namlulu maganda kameralarda | Video

Bursa’da yılbaşında eğlenmeyi fazla kaçıran bir kişi camdan uzun namlulu silahı çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yılbaşında eğlenmeyi farklı şekilde anlayan bir kişi 2023 yılına girildiği anda evinin camından uzun namlulu silah ile çıkarak havaya defalarca ateş açtı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.Diğer bir görüntüde ise vatandaşlar 2023 yılına havai fişekler patlatarak çoşkuyla girdi.