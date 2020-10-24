Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video 24.10.2020 | 17:38
02:39
Ekskavatörün altına gizlenmiş 51 kilo eroini "Uzi" buldu | Video 24.10.2020 | 17:38
03:30
Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada | Video 24.10.2020 | 17:38
02:21
Trakya usulü temizlik mesajı: "Çok temiz oldu be ya" | Video 24.10.2020 | 17:39
01:12
Metrobüste iş çıkış saatinde tehlikeli yoğunluk | Video 23.10.2020 | 23:05
02:28
01:08
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 23.10.2020 | 18:57
00:58
Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü | Video 23.10.2020 | 18:57
01:52
03:53
04:06
Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 23.10.2020 | 17:41
00:17
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 23.10.2020 | 17:29
00:49
08:20
01:01
03:51
Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum' | Video 23.10.2020 | 15:08
08:01
02:25
00:41
'Dublör' kullanıp vurgun yaptılar... Operasyonla yakalandılar... | Video 23.10.2020 | 14:22
03:21
Çorum'da cipini yakmaya kalkan sürücüye vatandaşlardan müdahale | Video 23.10.2020 | 14:20
Bursa'da başından vurulmuş yavru yunus sahile vurdu. Başında delik olduğu görülen yavru yunus balığı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahilinde kıyaya vuran yavru yunus balığını fark eden çevredeki vatandaşlar sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner eşliğinde yapılan kontrolde yavru yunus baylığının başından vurulmuş olduğu belirlendi.
Sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını fark edip ekiplere ihbarda bulunan Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.