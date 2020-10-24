Video Yaşam Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video

Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video

Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video
24.10.2020 | 17:38

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Bursa'da başından vurulmuş yavru yunus sahile vurdu. Başında delik olduğu görülen yavru yunus balığı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahilinde kıyaya vuran yavru yunus balığını fark eden çevredeki vatandaşlar sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner eşliğinde yapılan kontrolde yavru yunus baylığının başından vurulmuş olduğu belirlendi.
Sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını fark edip ekiplere ihbarda bulunan Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

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