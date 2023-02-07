Bursa’da vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu | Video

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem için Bursa’da vatandaşlar AFAD merkezine akın etti. Depremzedeler için battaniye, gıda ve birçok malzeme tırlara dolduruldu.