Video Yaşam Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video

Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video

Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video
26.05.2021 | 11:35

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Bursa'da 16 kişiyi mağdur ederek 150 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 kişilik suç şebekesi jandarma tarafından çökertildi. Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 kişi ise serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaparak 16 kişiyi mağdur eden, 150 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 26 şüpheliye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın başına silah dayanması suretiyle tehdit edildiği ve zorla boş senet imzalatıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri şüpheli şahıslar hakkında operasyon düzenledi. Suçun örgütlü olarak işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, yaklaşık 5 ay süren planlı inceleme ve araştırmaları sonucu 16 mağdur ve bu şahısların mağduriyetine ilişkin olaylara karışan 39 şüpheli tespit edildi.

Organize suç örgütünün özellikle yaşları 60 ve üzeri olan vatandaşları hedef alarak baskı cebir ve şiddet kullanmak suretiyle faizli borç verdiği, borcun karşılığı aldıkları boş senetlere mağdurlarca ödenmesi mümkün olmayan meblağları yazıp icra takibi başlattıkları ortaya çıktı. Zanlıların mağdurlara ait mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri, bu yolla suçtan yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tapu ve icra kayıtlarının incelenmesi neticesinde ortaya çıktı.

Suç örgütüne ait 26 adreste Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Mudanya, Nilüfer, Yıldırım, Kestel İlçe Jandarma Komutanlıkları ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli şahıs 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suretiyle örgüt faaliyetleri altında 'Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınıp mevcutlu olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli şahısların tüm mal varlıklarına el konuldu.

Mahkemeye çıkartılan 21 şüpheli şahıstan, 6 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip, 6 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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