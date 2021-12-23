Video Yaşam Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video

23.12.2021 | 12:36

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Bursa'da aksı kırılan otobüs ana yolda yan yan gitti. Diğer sürücüler ise şaşkın gözlerle otobüsün gidişini izlediler.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde daha sonra ise yakın çevre yolunda kameralara takıldı. Edinilen bilgiye göre, aksı kırılan bir otobüs ana yolda faciaya davetiyeye çıkartarak ilerledi. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Otobüs ise diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

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