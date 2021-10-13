Video Yaşam Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye 'Türk Bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı
Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye 'Türk Bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı

Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye 'Türk Bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı

13.10.2021 | 09:23

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı, alevlerin arasında kalan Türk bayrağını itfaiye ekipleri aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin arasından aldıkları Türk bayrağını karşıdaki binanın penceresine asarken, yangın söndürüldü.

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Yangın, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Binanın 2'nci katında, evde kimse bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken durumu görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞI'NI ALEVLERİN ARASINDAN ALDI
Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bir itfaiye eri ise binanın 2'nci katında pencerede asılı olan Türk bayrağını alevlerin arasından aldı.


KARŞI BİNAYA ASTI
Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiye eri, bayrağı karşıda bulunan binanın penceresine astı. Binayı saran alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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