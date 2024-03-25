Bursa'da yangında can pazarı: 2 yaralı | Video
Bursa’da bir evde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
OĞLUNU GÖRDÜ, BAYGINLIK GEÇİRDİ
Yangından çıktıktan sonra müdahaleyi reddeden Eda İ., yangından sedye ile çıkarılan oğlunu görünce baygınlık geçirdi. Eda İ. ve oğlu Ayhan İ., olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangını çıkış sebebi araştırılıyor.
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