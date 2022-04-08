Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi

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Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam apartmana girdiği sırada arkasından giren şüpheli 59 bin 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı. Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.