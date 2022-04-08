Video Yaşam Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi

08.04.2022 | 15:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir 9. kattan düşmüştü! Bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:22
Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir 9. kattan düşmüştü! Bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.04.2022 | 15:24
Bursa’da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi 02:28
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi 08.04.2022 | 15:18
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 04:28
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 08.04.2022 | 15:09
Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 01:30
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 08.04.2022 | 15:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40
Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 01:14
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2022 | 14:09
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 01:24
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 08.04.2022 | 14:08
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 08.04.2022 | 14:04
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 03:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 08.04.2022 | 12:45
Mersin’deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 02:10
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2022 | 11:47
Türkiye, Hollanda’nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: Sesimi sadece Erdoğan duydu | Video 13:07
Türkiye, Hollanda'nın tedavi edemediği Yusuf bebek için harekete geçti! Bebeğin annesi: "Sesimi sadece Erdoğan duydu" | Video 08.04.2022 | 11:33
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 00:12
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 08.04.2022 | 11:01
Osmaniye’de kendilerine engelli süsü verip, evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada | Video 02:57
Osmaniye'de kendilerine engelli süsü verip, evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada | Video 08.04.2022 | 10:31
Kadıköy’de taksinin kapısını ’sert kapattın’ tartışması kamerada | Video 00:40
Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video 08.04.2022 | 09:52
Bağcılar’da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 00:32
Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 08.04.2022 | 09:52
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 3 çocuk babası tarafından kaçırılan Sibel Kızılarslan olayında son dakika... 02:03
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 3 çocuk babası tarafından kaçırılan Sibel Kızılarslan olayında son dakika... 08.04.2022 | 10:29
Bursa’da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı | Video 01:24
Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı | Video 08.04.2022 | 09:52
Müge Anlı SON BÖLÜM Tamamı izle: Müge Anlı 8 Nisan 2022 Cuma kesintisiz atv izle! 04:04
Müge Anlı SON BÖLÜM Tamamı izle: Müge Anlı 8 Nisan 2022 Cuma kesintisiz atv izle! 08.04.2022 | 14:16
Kenan Doğulu’dan duygulandıran Yurdaer Doğulu paylaşımı: 35 yıl olmuş sarılamadığımız... | Video 00:32
Kenan Doğulu'dan duygulandıran Yurdaer Doğulu paylaşımı: "35 yıl olmuş sarılamadığımız..." | Video 08.04.2022 | 09:20
Ata Demirer’in İlber Ortaylı taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu | Video 00:42
Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu | Video 08.04.2022 | 09:16

Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam apartmana girdiği sırada arkasından giren şüpheli 59 bin 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada oda arkasından girdi. Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı. Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA