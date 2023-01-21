Bursa'da yaşlı kadın, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da başıboş sokak köpekler, kendi halinde yürüyen kadına saldırarak hastanelik etti. O anlar kamerada...
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