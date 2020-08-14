Video Yaşam Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video

Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video

Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video
14.08.2020 | 15:47

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Bursa'da çiftçi Hasan Aka (63), serasında yetişen 22 santimetre uzunluğa ve 1 kilogram ağırlığa kadar çıkan dolmalık biberi görünce şaşırdı. Normal bir dolmalık biberin yaklaşık on katı büyüklüğünde ve ağırlığında olan biberlerle ilk kez karşılaştığını belirten Aka, "Satmak istiyorum ama gören şaşırıp, hormonludur diye almıyor" dedi..

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Kırsal Edebey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Aka, 3 ay önce Bursa merkezden aldığı biber tohumlarını serasına ekti. Ekilen biberlerden bazıları 3 ay sonra normal boyunun yaklaşık 10 katı büyüklüğüne ulaştı. 22 santimetre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlığında olan biberleri gören çiftçi, şaşkına döndü. Biberleri toplayan Hasan Aka, gösterdiği kişilerin de duruma şaşırdığını söyledi.. Biberlerin cinsini araştıran Aka, dev dolmalık biber cinsi tohumun, normal biber tohumlarının arasına karıştığını belirledi.


"GÖREN ŞAŞIRIYOR AMA ALMIYOR"
Çiftçi Hasan Aka, "Bursa'dan tohumları almıştım. 3 ay önce ektim. 3 ay sonra bazıları normalin 10 katı büyüklüğüne ulaştı. Bir kökten 5-6 kilo biber çıkıyor. Bir tanesinin ağırlığı ve boyu normalinden 10 kat fazla. Ağırlığı zaten ortalama 800 gram. Ancak 1 kilo 100 grama çıktığı kadar oluyor. Boyu 20 santimetrenin üzerinde. Bunları görünce şaşırdım. Satmak istiyorum, gören şaşırıyor, hormonludur diye almıyor. Fabrikasına götürüp satabilirsem satacağım. Hayatımda ilk kez böyle büyüklükte biber görüyorum" dedi.

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