Bursa’da yıkılmak üzere olan binanın parçaları böyle koptu

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Bursa’da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi. Kepçe operatörünün binayı yıkmak istediği esnada binada kendisi yıkıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı. Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı. Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.