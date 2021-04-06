Video Yaşam Bursa'da "yok artık" dedirten olay. Arızalanan aracı şoförsüz çektiler | Video

Bursa'da "yok artık" dedirten olay. Arızalanan aracı şoförsüz çektiler | Video

Bursa'da
06.04.2021 | 15:21

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte komedi filmlerini aratmayan bir görüntü 'yok artık' dedirtti.

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Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde arıza yapan 16 Y plakalı aracını 25 AAT plakalı başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen bir şahıs, arıza yapan aracını bağladıktan sonra direksiyona geçmedi.

Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz trafikte seyrederken kamyonları ve diğer araçları tehdit etti. Yolda seyreden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen anları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, olayı gören vatandaşların ise aklına "Çekilen şoförsüz araç nasıl duracak?" sorusu geldi.

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