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Bursa'da yol kesip ambulans şoförüne yumruk atan şahıs tutuklandı

Bursa'da yol kesip ambulans şoförüne yumruk atan şahıs tutuklandı

12.10.2024 | 08:25

Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün oğlu tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ambulans şoförüne yumruk atan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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