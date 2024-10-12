Bursa'da yol kesip ambulans şoförüne yumruk atan şahıs tutuklandı

Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün oğlu tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ambulans şoförüne yumruk atan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.