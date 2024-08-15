Bursa'da yol ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştuğun kavga kamerada | Video
Bursa'da iki taraf arasında çıkan meydan muharebesinde tekme ve yumruklar havada uçuştu.
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