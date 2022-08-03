Bursa'da yol verme tartışması kameralarda | Video

Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma çıktığını gören diğer sürücüler araya girerek tarafları ayırdı. Tartışma anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.