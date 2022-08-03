Bursa'da yol verme tartışması kameralarda | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kars’ta gökyüzü kızıla büründü | Video 04.08.2022 | 09:12
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Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 04.08.2022 | 08:34
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03:28
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
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Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 04.08.2022 | 08:48
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KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 04.08.2022 | 01:49
01:28
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 03.08.2022 | 16:52
07:53
02:06
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 03.08.2022 | 16:30
02:49
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 03.08.2022 | 12:47
02:52
Avcılar'da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 03.08.2022 | 12:46
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Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 03.08.2022 | 12:47
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Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 03.08.2022 | 11:57
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Elazığ'da varil içerisinde kenevir ele geçirildi | Video 03.08.2022 | 11:54
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Gaziantep'teki zehir operasyonunda 15 gözaltı | Video 03.08.2022 | 10:50
Bursa'da sürücüler arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kameralara yansıdı.