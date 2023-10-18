Video Yaşam Bursa’da yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu: 2 ölü | Video
Bursa’da yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu: 2 ölü | Video

Bursa’da yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu: 2 ölü | Video

18.10.2023 | 08:36

Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ana yola fırlayan domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkıp zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza saat 21.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Recai Ekin (47) idaresindeki hafif ticari araç Orhangazi'den İznik İstikametine doğru seyir halindeyken, ana yola fırlayan bir domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına, oradan da ağaçlık alana girerek ağaca çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görerek duran bir kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Recai Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Bedrettin Çelebi (53) ise ağır yaralı olarak araç içinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Bedrettin Çelebi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın çarptığı ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen domuz ise olay yerinde parçalanarak telef oldu.

SAVCI İNCELEME YAPTI
Kaza yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sürücü Recai Ekin'in cenazesini Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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