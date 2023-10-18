Bursa’da yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu: 2 ölü | Video
Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ana yola fırlayan domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkıp zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görerek duran bir kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Recai Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Bedrettin Çelebi (53) ise ağır yaralı olarak araç içinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Bedrettin Çelebi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın çarptığı ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen domuz ise olay yerinde parçalanarak telef oldu.
SAVCI İNCELEME YAPTI
Kaza yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sürücü Recai Ekin'in cenazesini Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Bursa’da yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu: 2 ölü | Video 18.10.2023 | 08:36
00:47
01:40
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 18.10.2023 | 08:36
01:39
Ümraniye'de servis aracı alev alev yandı | Video 18.10.2023 | 08:35
00:42
Otoyolda ticari taksinin bagajında ilginç motosiklet taşımacılığı kamerada 17.10.2023 | 21:51
15:54
07:42
01:32
Ellerinde baltalarla kavga ettiler... O anlar kamerada 17.10.2023 | 18:36
03:36
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 17.10.2023 | 18:13
00:50
02:18
Kayalıklardan denize düştü, 6 saat sonra kurtarıldı | Video 17.10.2023 | 16:16
00:29
Sarıyer’de köpek dövüştürüp bahis oynayanlara operasyon | Video 17.10.2023 | 15:50
00:29
02:08
Yalova’da 335 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 17.10.2023 | 14:59
01:04
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı | Video 17.10.2023 | 14:56
00:55
Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video 17.10.2023 | 14:06
00:51
Yalova’da 2 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı | Video 17.10.2023 | 14:06
02:01
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 17.10.2023 | 12:52
01:54
Eski eşini defalarca bıçaklayan adama meydan dayağı | Video 17.10.2023 | 12:52
01:47
Yokuş aşağı kayan aracı otopark görevlisi böyle durdurdu | Video 17.10.2023 | 12:52